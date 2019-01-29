МАФи на столичному вокзалі: КМДА вдалася до рішучих дій

КМДА не полишає бажання очистити Київ від МАФів. Цього разу вирішили прибрати територію залізничного вокзалу. Нелегальні МАФи планують демонтувати, а легальні – перенести.

Чиновники, пасажири і кияни вже давно мріють позбутися стихійної торгівлі. Однак, поки поступу не видно, не встигають комунальники прибрати бодай один торговельний намет, як невдовзі виростає інший.

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Гори неприбраного снігу, бруд і стихійна торгівля. Так нині виглядають головні транспортні ворота столиці – центральний залізничний вокзал. Торгують тут усюди. Найбільш захаращений перехід від вокзалу до так званої труби – до трамвайної зупинки.

Не зрозуміло і на підставі чого тут продають пиріжки та роблять шаурму. Тож навести лад до вокзалу приїхали представники столичного благоустрою.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як перевірити якість кави у МАФах.

Опубліковано Cічень, 29 в 17:41



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