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Малечу кладуть поруч з дорослими. В якому стані Івано-Франківська психлікарня

Кожен третій українець, за оцінками фахівців, страждає від різноманітних нервових розладів, починаючи від депресії, завершуючи хворобами, що роблять людину недієздатною. Така статистика зазвичай стосується жителів великих міст. Другий етап медичної реформи, який стартував із квітня, буквально підкосив психіатрію в Україні. Медпрацівники залишились без зарплати, а пацієнти без допомоги.

Лікарня у Івано-Франківську – один із кращих психіатричних закладів на заході України. Але вона, ввійшовши в реформу, заледве виживає. Дитяче відділення закрили, малечу від безвиході кладуть в палати з дорослими. Попри карантин, поліклініка працює, бо консультувати особливих пацієнтів телефоном неможливо. Нині за консультацію держава платить 49 грн. Докладніше у сюжеті Ірини Тимчишин.

Нагадаємо, змін до закону про медреформу не буде. Про це повідомив голова парламентського комітету здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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