Масовий пікет в Мінську: люди вийшли на підтримку конкурента Лукашенка на виборах

Білорусь готується до президентських виборів – їх вирішили не переносити через пандемію коронавірусу. Голосування – 9 серпня. А нині вирують пристрасті.

Напередодні в Мінську пройшов масовий пікет – сотні людей вийшли на вулиці на акцію протесту – утворили багатокілометровий живий ланцюг. Демонстрували солідарність із опозиційним кандидатом у президенти, колишнім керівником банку Віктором Бабарико, якого затримали.

Інкримінують несплату податків, тиск на свідків та приховування доказів раніше скоєних злочинів. Білоруси вважають, що насправді переслідування має політичне підґрунтя. Акція 18 червня пройшла мирно. Після прибуття автозаків люди почали розходитися.

Читайте: Лукашенко проти майданів: ОБСЄ засудила затримання активістів перед виборами

На початку місяця незалежні білоруські ЗМІ провели опитування: Лукашенка готові підтримати від 3% до 6% респондентів. Після публікації, чиновники наполегливо рекомендували інтернет-виданням більше не проводити передвиборчих голосувань.

Стати кандидатом у президенти Білорусі можна зібравши 100 тис. підписів на свою підтримку. Нині такий збір саме триває. Заявки до Центрвиборчкому подали 55 претендентів. Втім, реальних суперників у Лукашенка небагато. Затриманий Бабарико – один із них. Також популярні дружина ув’язненого блогера Сергія Тихановського Світлана, та прогресивний чиновник Валерій Цепкало.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні президентських виборів вирішив відправити у відставку чинний склад уряду. 3 червня Лукашенко заслухав пропозиції щодо нового складу уряду.

У Мінську та інших містах Білорусі проходять масові пікети, на яких збирають підписи за висунення кандидатами у президенти дружини відомого блогера Сергія Тихановського – Світлани Тихановської, а також інших опозиціонерів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.