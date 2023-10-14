Мінус з бюджету за кожного українця: чому ринкові реформи газу важливі для обох сторін

Міцний економічний тил – обов’язкова передумова майбутньої перемоги над ворогом. Саме тому навіть попри війну Україна мусить проводити реформи й розвивати власну економіку. Особливо це стосується енергетики, відзначають учасники Київського міжнародного економічного форуму, адже ворог знову намагатиметься позбавити нас світла та газу. Чи готова Україна до цього? В профільному міністерстві запевняють, що так.

Важливий запас міцності сформували й газовики. Завдяки зростанню власного видобутку Україна цього сезону вперше зимуватиме взагалі без імпорту блакитного палива.

Не менш важливою є ще одна перемога – в українських сховищах газ зберігають тепер і європейські партнери. Їх вдалося переконати в тому, що попри війну під землею запаси блакитного палива в абсолютній безпеці. Безумовно, газовики подбали і про наземну інфраструктуру, тож нині наші ПСГ активно наповнюють.

Цього сезону запасів газу в наших ПСГ вистачить і українцям, і європейцям. Проте вже час подумати й про наступні зими, а поки міжнародні партнери очікують від нас низки ринкових реформ, зокрема й у газовій сфері.

Глава Нафтогазу Олексій Чернишов пояснює, через регульовану ціну газу держава досі доплачує з бюджету за кожного українця, а це не лише несправедливо, а й шкодить майбутньому галузі та всієї економіки.

Річ у тім, що без ринкових умов годі сподіватися на значні інвестиції у видобуток та розвиток енергоефективності, а саме їх ми потребуємо. Однак, хвилюватись не потрібно. У Нафтогазі заспокоюють, до кінця опалювального сезону ціни на газ точно не зростуть.

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