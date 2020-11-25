В українських міських дворах всі місця під зав’язку заповнені автомобілями. Часом ніде навіть припаркуватися. Та коли ці всі автівки виїжджають на дороги – в українських містах починається армагедон.

Екологи вже давно б’ють тривогу і пояснюють, що столиця просто задихається від автомобільного смороду.

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Голова Всеукраїнської еколіги Тетяна Тимочко називає цілий список шкідливих хімічних сполук, які потрапляють у повітря від викидів автомобілів. За її словами, найбільшої шкоди завдають вантажівки та позашляховики, які заполонили центральні вулиці міст.

Колишній міністр транспорту Володимир Омелян – один із перших хто хотів пересадити українських чиновників на екологічний транспорт. І після скасування Радою податку на імпорт електромобілів, Київ потроху почав наздоганяти європейські міста.

У львівській міськраді розробили власну програму щодо покращення якості повітря у місті. Усім авто з дизелями та двигунами без нейтралізаторів у Львові планують заборонити їздити до 2030 року. Подібні заяви вже налякали львівських водіїв.

Втім, такі радикальні заходи потребують відповідних законів. А вони навряд чи з’являться найближчим часом, адже більшість громадського транспорту в Україні на дизельних двигунах. Дизпаливом користуються і вантажівками, які доставляють продукти.

В цей же час в Україні навіть з євробляхами розібратись не можуть. За останні чотири роки в країну завезли сотні тисяч старих іномарок. Причому деяким по 15-20 років. Цьому дуже тішаться європейці, бо інакше довелося б їх дуже дорого утилізувати.

До того ж, в Україні є розповсюджена практика вирізати очисні системи навіть з новеньких автівок.

Раніше у нас хоча б існувала перевірка авто на токсичність, яку проходили під час техогляду, – пригадує багатократний чемпіон СРСР та України з автомобільного спорту Сергій Леонов.

Але після скасування техогляду, який перетворився на годівничку ДАЇшників, викиди вихлопних газів вже ніхто не контролює. Тому до нас, як каже Сергій Леонов, і везуть автомотлох з Європи, який у них не пройде перевірки.

В Україні, щоправда, теж планували ввести більш високі екологічні стандарти. Але, як це часто буває, взяли і забуксували.

Можливо, вирішити екологічну проблему в Україні допоможе техогляд, який повертається для приватного транспорту вже з наступного року.

Хоча водії, звісно, не в захваті від таких нововведень, бо ще не забули як раніше проходили техогляд. Та й для довкілля ефект, як кажуть фахівці, дуже сумнівний.

За даними МВС, найбільше в Україні зареєстровано автомобілів з бензиновими двигунами – понад 2,5 млн, дизельних – 2 млн, приблизно стільки ж на газу, і лише 25 тис. електромобілів.

Тож заборонити автівки, на яких їздить пів країни, практично неможливо. Значно реальніше перевести на електрику пасажирський транспорт, та нарешті, навести лад з імпортом вживаних іномарок.

Тож поки європейські країни обмежують використання дизелів, Україна продовжує перетворюватися на звалище вживаних автомобілів, які не відповідають екологічним стандартам.

В Україні стали більше купувати електрокари

Станом на січень-червень 2020 року в Україні придбали на 16% більше електрокарів, ніж у цей період минулого року.

Найбільше електричних авто виїхало на дороги з салонів Nissan – 39% ринку. На другому місці за продажами Tesla (30%), на третьому – Chevrolet (6%).