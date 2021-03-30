Побічні реакції після вакцини від Covid-19: на що скаржаться українці

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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Вакцинація від Covid-19 в Україні: які побічні реакції є найпоширенішими

За місяць вакцинації від коронавірусу в Україні препаратом AstraZeneca/Covishield 689 осіб поскаржилися на побічні реакції. Про це свідчать дані Державного експертного центру МОЗ України.

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Наразі понад 200 тис. українців отримали щеплення від коронавірусу. Відсоток скарг на несприятливі події після імунізації склав 0,35%.

Переважна кількість повідомлень стосується несерйозних побічних реакцій.

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Найпоширеніші побічні реакції після вакцинації

  • розлад у місці введення препарату (65,73%);
  • розлад опорно-рухового апарату (12,98%);
  • неврологічний розлад (11,96%);
  • шлунково-кишковий розлад (3,48%);
  • імунний розлад та розлад на шкірі (1,87%).

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Вакцинація в Україні

З 22 березня в Україні розпочався другий етап вакцинації. Щеплення отримають сімейні лікарі, соціальні працівники та особи віком понад 80 років.

Станом на 30 березня уже 212 898 осіб вакцинувалися від коронавірусу. За останню добу було прищеплено 14 433 людини.

Як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ДП Державний експертний центр МОЗ України

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