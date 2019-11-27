На допомогу прийшли сусідні міста: коли у Світловодську дадуть тепло

У змерзлому Світловодську досі повністю не відновили теплопостачання. На допомогу місцевим аварійним бригадам прийшли сусідні міста.

Поки латають діри, для людей розгорнули шість пунктів обігріву. Але місцеві жителі з нетерпінням чекають тепла у власні оселі.

Через холоднечу в місті оголосили надзвичайну ситуацію. Школи понад місяць закриті, садочки майже порожні.

Дивіться: У Луцьку тисячі людей залишилися без тепла через збій у системі

Тепла в місті немає через діряву магістраль. Не встигнуть полатати, як труби знову рвуться. На підмогу Світловодським аварійним бригадам прибули рятувальники з інших регіонів. Щодня ліквідують до десятка поривів.

Єдине тепло-генерувальне підприємство в Світловодську 18 років тому створили спільно міська влада з приватниками. Але останні цьогоріч привласнили частку міста, а це п’ять котелень. Опалювальний сезон вчасно не розпочали ще й через мільйонні борги перед Нафтогазом. Зрештою, номінації дали, котельні тиждень тому запустили. Але через діряві труби тепло до осель не йде, пояснює секретар міськради.

Чиновники вкотре обіцяють, що тепло буде за день-два. Жителі міста ж почали шукати майстрів, щоб перейти на індивідуальне опалення, щоб більше не терпіти знущань холодом.

До слова, вчора Факти ICTV писали, що у 45-тисячний Світловодськ на Кіровоградщині досі не подали тепло.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.