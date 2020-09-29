Третій день тривають бої у Нагірному Карабаху між азербайджанськими та вірменськими військами.

Ескалація конфлікту наростає – нині зафіксували застосування важких вогнеметних систем Солнцепек армією Азербайджану, а у Вірменії збили штурмовик Су-25.

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Збиття Су-25

Вранці 29 вересня у небі над Вірменією збили штурмовик Су-25 Збройних сил країни. Пілот загинув. Вірменська сторона заявила, що Су-25 був збитий ракетою з турецького винищувача F-16. Він нібито злетів з авіабази Гянджа в Азербайджані. Турецька та азербайджанська сторона звинувачення відкидають. Атака з ТОС Солнцепек

Азербайджан продовжує використовувати безпілотники, якими атакують танки вірмен.

Також використали для атак позицій вірмен ТОСи, які за твердженням МО Вірменії, розмістили між хатами невеликого села.

Загибель мирних жителів

За даними Генеральної прокуратури Азербайджану, загинуло 12 мирних жителів, ще 35 були госпіталізовані з різними пораненнями.

МЗС Вірменії повідомило про загибель 29 вересня мирного жителя у результаті атаки на місто Варденіс. Там згорів автобус, підбитий азербайджанським безпілотником.

Втрати обох сторін у Нагірному Карабаху

Прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомила, що вірменська армія за третій день конфлікту знищила п’ять танків і чотири БТРи азербайджанської армії. Але про свої втрати не повідомляє.

28 вересня Вірменія офіційно визнала загибель 84 своїх бійців і близько 200 поранених.

Так само не повідомляє про втрати серед військових і азербайджанська сторона. Але кажуть, що знищили мінімум 20 одиниць техніки Вірменії.

Водночас раніше МО Азербайджану повідомляло про втрати 15 військових.

Заява президента Вірменії

Ніколо Пашинян заявив, що атакують села на території Вірменії.

– Це війна, є дуже багато руйнувань, жертв, залучено величезну кількість військовослужбовців, – заявив він у ефірі російського центрального каналу.

Також він звинуватив Туреччину, що вона шукає привід для введення військ у район міста Нахічевань. Турецькі військові беруть участь у боях у Карабаху.

Заява президента Азербайджану

Президент Азербайджану Ільхам Алієв виключив переговори з Вірменією з урахуванням нинішньої позиції керівництва країни.

– Вірменія намагається створити видимість, що в конфлікті в Карабасі беруть участь багато країн, – заявив він у ефірі російського центрального каналу.

Реакція Туреччини

Турецька влада заявляє, що не бере участі у війні.

Голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що вирішити карабахський конфлікт можна лише після того, як Вірменія піде з азербайджанських земель.

Джерело: МО Азербайджану, МО Вірменії