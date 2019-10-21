Найдорожчий шкільний туалет в Україні: куди пішли 750 тис. грн, якщо вбиральня не працює

Найдорожчий в Україні шкільний туалет за 750 тис. грн будують у селі Яблунівка на Закарпатті. Роботи почали сім років тому і досі не завершили. Тепер треба ще 200 тисяч гривень, щоб вбиральня, нарешті, запрацювала. Поки чиновники шукають гроші – діти й далі користуються вуличним туалетом.

Сільський голова пояснює, у школі 225 учнів. Будівля невелика, облаштувати внутрішній туалет ніде, тож довелося добудувати приміщення. 4 роки тому завершили всі внутрішні роботи і зупинились через брак коштів.

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За 4 роки на стінах утворилися тріщини, сходи розсипалися. Влітку проект перерахували, тепер на облаштування фасаду і входу до туалету треба ще 200 тис. У райвідділі освіти запевняють: гроші вже отримали і знайшли підрядника, тож до кінця року туалет, нарешті, добудують.

До слова, учні початкової школи носять рюкзаки по 5 – 7 кг, тоді як за нормами має бути удвоє менше.

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