Шкільний рюкзак, як дорожня валіза: як вирішити проблему та поради лікарів

Навантаження у школярів не лише розумове, але і фізичне. Їх портфелі – ноша не з легких, навіть учні початкової школи носять за плечима 5 – 7 кг, тоді як за нормами має бути удвоє менше.

Шкільний рюкзак, як дорожня валіза: тут книжки, шкільне приладдя, ланч-бокс і пляшка води. Портфель стає такий важкий, що батьки змушені доносити його до школи самостійно.

Захистити дітей від важкої ноші намагається Міністерство охорони здоров’я. Там розробили норми ваги шкільних ранців. Скажімо, портфель учня початкової школи має важити не більш як 2 кг 300 грамів. А наплічник старшокласника не може перевищувати 4,5 кг. Але на ділі – ранці важать майже в два рази більше.

Радниця Міністра вазі ранця не дивується. Каже, відповідно до нормативних документів в Україні підручники друкуються раз на 5 років. Тому вони мають бути у твердій палітурці, з чималою кількістю сторінок. Вихід із ситуації напрошується сам – замінити їх на м’які та тонші – наприклад, друкувати у декілька томів.

А от за кордоном проблем з важкими портфелями немає. У США дітям у школах видають ксерокопії підручників.

Порятунком для українських школярів могла б стати електронна книга. Або ж ще варіант – мати копію підручника у школі і не носити з собою туди-сюди.

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За статистикою 80% школярів страждають на сколіоз. Найкраща профілактика – активний спосіб життя. Дитині, яка займається спортом, не страшний навіть найважчий шкільний портфель.

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