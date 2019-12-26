Найпотужнішу ТЕЦ України Запорізьку переводять у режим простою

З нового року запорізькі енергетики сидітимуть без роботи. Найпотужніша в країні теплова електростанція, яка працює в Енергодарі, запроваджує так званий режим простою.

У компанії ДТЕК Енерго повідомляють, що це вимушений захід, спричинений несприятливою ситуацією на ринку електроенергії.

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Кажуть, що нині там діють умови, через які вітчизняні електрогенеруючі підприємства працюють у збиток. Це пов’язано як з імпортом електрики, так і зі штучним обмеженням її ціни.

З кінця листопада в обмеженому режимі працюють сім з дев’яти ТЕС по Україні. На Запорізькій станції також активний лише один із чотирьох енергоблоків, а з 1 січня частину співробітників станції переводять у режим простою.

Нагадаємо, уряд презентував оновлену стратегію розвитку відновлювальної енергетики в Україні.

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