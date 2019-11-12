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Факти / Україна

Ринок електроенергії: Рада підтримала зміни до закону

Верховна Рада підтримала внесення змін до закону Про ринок електричної енергії.

Ринок електроенергії: Рада підтримала зміни до закону

Верховна Рада ухвалила у першому читанні  за основу законопроект Про внесення змін до закону Про ринок електричної енергії.

За проект закону №2233 у вівторок проголосували 295 народних депутатів.

– Проект закону дозволяє врегулювати питання виконання спеціальних зобов’язань з купівлі електроенергії за зеленим тарифом, не допустити неконтрольованого зростання ціни електроенергії, а також зобов’язує виробників електричної енергії подавати заявки на продаж електроенергії на ринку на добу вперед за цінами, які не перевищують граничні, щоб унеможливити створення штучних дефіцитів, – повідомив, доповідаючи за законопроектом, голова парламентського Комітету з питань енергетики Андрій Герус.

За проектом закону, також пропонується до 1 липня 2023 року надати регулятору право встановлювати граничні ціни на ринку на добу вперед і на внутрішньодобовому ринку.

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Регулятору також тимчасово, до 1 квітня 2020 року, надається право встановлювати тариф на відпуск електроенергії виробникам електричної і теплової енергії на теплоелектроцентралях у випадках, передбачених рішенням Кабінету міністрів України про покладання спеціальних обов’язків.

Також законопроектом передбачено, що держпідприємство Гарантований покупець направлятиме різницю між доходами і витратами, яка виникла під час виконання ним спеціальних обов`язків з купівлі електричної енергії за зеленим тарифом і за аукціонною ціною.

Раніше проти розгляду законопроекту виступила голова Комітету з питань інтеграції з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе. Нардеп вважає, що він порушує Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Нагадаємо, Герус заявив, що Україна може припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Фото: Dreamstime

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