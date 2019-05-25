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Нацгвардійця Марківа хочуть засудити в Італії на 17 років

Італійська прокуратура зажадала засудити до 17-ти років ув’язнення колишнього українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це прокурор заявив у підсумковому виступі на суді, який проходить у місті Павіа. 21-го червня і 5-го липня суд заслухає захист, а 12-го може винести вирок. Нагадаємо, Віталія Марківа затримали влітку 2017-го в аеропорту італійського міста Болонья. Його звинуватили у вбивстві фотографа Андреа Рокеллі, який загинув біля Слов’янська під мінометним вогнем 24-го травня 2014 року.

Дивіться: Справа нацгвардійця Марківа: Аваков прилетів на суд в Італію

У Нацгвардії заявили – Марків не винний, тому що в батальйоні, де служив нацгвардієць, тоді не було жодного міномета. В травні у справі Марківа дав свідчення голова МВС Арсен Аваков. У суді виступав також виконувач обов’язків командувача Нацгвардії Микола Балан.

До слова, 180 топ-чиновникам можуть заборонити виїзд із України – суд відкрив справу.

 

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