Не наша війна: як 160 тис. українців пройшли Афган

30 років тому для радянських воїнів закінчилася війна в Афганістані. На ній загинули 15 тисяч військових. Понад півмільйона поранених. В Афгані воювали майже 160 тисяч українців. Живими додому не повернулися понад 2,5 тисячі. Ті, хто вижив – згадують: думали, захищають Союз від загроз західного світу, а насправді були просто пішаками у смертельних ігрищах Москви.

Три десятиліття тому СРСР вивів військовий контингент з Афганістану – після десяти років бойових дій. Почалося все у 79-ому – спецназ ліквідував Хафізуллу Аміна, той нібито, збирався стати на бік США і розмістити в країні американські бази.

Кремль зробив ставку на свого ставленика – президента Бабрака Кармаля. Для радянських вождів Афганістан був ареною протистояння з Америкою. Але у 89-му році економіка розвалювалась, а теза про інтернаціональний обов’язок стрімко втрачала популярність серед людей.

Людських ресурсів у Радянському Союзі не шкодували. На фронт відправляли хлопців 19-20 років. Навіть офіцери часто були не готові до війни з моджахедами.

Щоб вижити, вцілілі бійці на полі бою вигадували ефективні тактики. Тож саме в Афганістані почали встановлювати бронеплити у вертольотах, а також на лобовому склі вантажівок. Як і перед проходженням конвоїв, так і перед штурмами укріплень спочатку масово стріляла авіація, потім працювали гелікоптери, далі артилерія.

У відповідь Америка озброїла маджахедів сучасною зброєю. Зокрема переносними зенітними комплексами.

Щойно у 2014 році Росія почала війну проти України, афганці одні з перших пішли боронити Донбас. І на відміну від чужого Афгану нині бійці добре усвідомлюють, воюють не за чиїсь імперські амбіції, а за свою Батьківщину.

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За 30 років у Московських кабінетах нічого не змінилося. І тепер подібну авантюру Росія проводить в Сирії – підтримує свого ставленика і втягнулася у громадянську війну.

Факти ICTV також писали про спогади воїнів, які 30 років тому покинули Афганістан.

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