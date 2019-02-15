Бойовики обстріляли Новолуганське: знищено житловий будинок

Минулої доби російські окупанти обстріляли Новолуганське із забороненої 152-мм артилерії, знищено житловий будинок.

70-річний Віктор показує, як влетів снаряд і де ще вчора зранку були кімнати його будинка. Переселенець з Донецька досі не вірить, що вижив після вчорашньої м’ясорубки.

– Мене приліпило до стінки, і все почало сипатися. У мене стоїть камін і плита, і я якось потрапив дивом під цей куточок, – розповідає чоловік.

Бойовики гатили точково по житловому кварталу Новолуганського. За даними штабу артилерійські системи застосували з окупованого Вуглегірська.

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Після ранкового удару по мирних людях, бойовики ближче до вечора відкрили вогонь і по позиціях українських військових.

Нагадаємо, кораблі НАТО увійдуть в Чорне море найближчими днями. Про це по завершенню зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу заявив Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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