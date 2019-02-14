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Не протримались і року після ремонту: в Ужгороді зруйнувалися дороги за 40 млн

В Ужгороді тротуари та дороги, які ремонтували минулого року, нині вщент понівечені. Сніг розтанув і оголив на них безліч ям. Новий асфальт просів величезними шматками. А вимощена плитка на тротуарах та площах випадає, утворюючи провалля.

Площу Шандора Петефі почали ремонтувати три роки тому, торік частину вимостили гранітною плиткою та бруківкою. Перша частина робіт коштувала 4,5 млн. гривень. Та тут все потріскане, кладка нерівна, плитка випадає.

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Водії на центральних вулицях втрачають колеса. Бідкаються  й пішоходи, бо ходити горбатими дорогами небезпечно.

Торік в Ужгороді капітально полагодили 11 вулиць та площ на 47 млн. гривень У міській раді нарікають на підрядників, які неякісно відремонтували шляхи. Тепер їх змусять залатати ями за свій кошт.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що комунальники Києва ремонтують дороги на небезпечних ділянках.

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