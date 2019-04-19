Нотр-Дам може завалитися – критичні точки і що говорять фахівці

Нотр-Дам може завалитися, фахівці знайшли три критичні точки в конструкції собору – нині їх намагаються якнайшвидше укріпити. Водночас є і гарна новина – реліквії з палаючого собору Паризької Богоматері, які вдалося винести, не постраждали, їх можна очистити від кіптяви за день. Міністр культури Франції особисто контролює як безцінні артефакти вивозять на реставрацію з собору.

Нагадаємо, на реконструкцію собору власники найбільших французьких компаній вже пожертвували за різними даними від 800 млн до мільярда євро. Водночас багато французів прагнуть також допомогти. Уряд рекомендував 4 фонди, які збиратимуть гроші. Пожертву можна зробити в інтернеті, або навіть у крамниці.

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Нотр-Дам має добрі відносини з українською громадою греко-католиків у Парижі. Також вже традиційно в Нотр-Дамі щороку проводять службу, на якій вшановують жертв Голодомору.

Українські греко-католики подарували ікону Нотр-Даму, і вона висіла в тій частині собору, яка майже не постраждала. Тому, найімовірніше, українська ікона вціліла.

До слова, Франція готує план реконструкції Собору Паризької Богоматері.

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