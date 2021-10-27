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Вікторія Гірко |

Нова історія рівності: в Україні відбувся MediaForShe Congress

Глобальний рух HeForShe від ООН Жінки та StarLightMedia розпочали діалог про гендерну рівність у роботі українських медіа. MediaForShe Congress — подія, де українські медіа  говорили про зміну підходів до представлення жінок у медіа та створення недискримінаційного контенту.

Гасло MediaForShe Congress – нова історія рівності. Його щороку проводить організація ООН Жінки в Україні, щоб поговорити  про гендерну рівність і те, як не допускати  дискримінації. Зокрема, у ЗМІ, на телебаченні, у рекламі чи кіно. 

Організатори Конгресу розробили спеціальний Конструктор зобов’язань, де керівництво ЗМІ, журналісти, редактори та інші гравці сфери обиратимуть, як саме вони можуть пришвидшити досягнення гендерної рівності в Україні.

Партнером цьогорічного MediaForShe Congress стала і медіагрупа StarLightMedia – компанія, яка першою підписала документ про принципи розширення прав і можливостей жінок (Women’s Eфmpowerment Principles) та публічно відзвітувала про досягнутий прогрес у сфері гендерної рівності.

– Ми вважаємо, вслід за прикладом наших акціонерів, що найважливіше – дбати про безумовну гендерну рівність, і своїм прикладом хотіли би надихати інші українські компанії безумовно дбати про це, – заявив СEO медіагрупи StarLightMedia Олександр Богуцький.

Наслідуючи приклад StarLightMedia до ініціативи долучились компанії Hromadske, Film.UA і телеканал 1+1.

Всього меморандум вже підписали 15 провідних ЗМІ. Доєднатися до ініціативи можуть всі охочі та свідомі медійники.

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