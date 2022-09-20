Перекривали протигаз і забивали до смерті палицею: нові подробиці катувань в Ізюмі

В Ізюмі на Харківщині під час окупації росіяни жорстоко катували людей. Полонених тримали в нелюдських умовах, не пускали до вбиральні, камери нагадують радянські гулаги.

На місці масового поховання в ізюмському лісі, ексгумували тіла зі зв’язаними руками, відрізаними геніталіями та порізами. Попередньо, на території 450 могил.

Місцева жителька Валентина розповіла, як окупанти катували її знайомого. Його схопили на вулиці та кинули в підвал.

– Їх там дуже багато було, не давали їм ні їсти, ні пити, кидали бомби. І він після того почав заїкатися. Каже, я думав не виживу, бо багато разів підставляли до скроні автомат. А за що його? Ні за що! За те, що просто українець! – каже жінка.

Поки ще зарано говорити, скількох людей закатували росіяни під час окупації Ізюму. Правоохоронці тільки збирають докази, але може йтися про сотні.

Тільки в Ізюмі знайдено шість катівень, де “друга армія світу” знущалася з мирних жителів, зокрема й жінок.

За словами оперативника, який веде слідство, вони знайшли журнал зі списком затриманих, який вели окупанти. За ним шукають полонених, або їхніх родичів.

– Російські військові використовували протигаз, спеціально їх перекривали, щоб унеможливлювати доступ кисню, сліди крові на дерев’яній палиці, яка застосовувалась як знаряддя надання тілесних ушкоджень, – зазначив він.

Крім того, станом на вечір 19 вересня на масовому похованні під Ізюмом вже ексгумували 146 тіл, серед них двоє дітей.

Більшість людей померли наслідок військових злочинів РФ – від авіабомб, мінометних обстрілів, артилерії.

– Тіла, які звідси ексгумуються, вони спрямовуються в морг для проведення судово-медичної експертизи тільки за її результатом можна робити якийсь висновок, – каже заступник начальника відділу криміналістичного забезпечення слідчого управління ГУНацполіції у Львівській області Сергій Кісь.

Здебільшого окупанти ховали людей просто в одязі, без домовин чи мішків. Тіла понівечені часом і піском, саме тому одразу на місці складно сказати, яка саме причина смерті.

Однак попри це, слідчі встановили – близько десятка людей були закатовані. Це результат лише візуального огляду: відрізані частини тіла, мотузки на шиї, руках. У Нацполіції кажуть, що після експертизи ця цифра може збільшитися.

– Було виявлено ознаки катувань, в деяких осіб були зв’язані руки за спиною, деякі особи були з колото-різаними ранами та іншими частинами тіла, – розповів заступник начальника управління організації розслідування злочинів, вчинених внаслідок збройного конфлікту Головного слідчого управління Нацполіції Дмитро Шевчук.

Окупанти завдали ізюмцям не тільки фізичних, а й моральних страждань. Так, жителька Ізюму Людмила Трикущенко намагається розшукати тіла свого чоловіка Юрія та його мами пані Людмили.

За її словами, росіяни самі перезахоронили загиблих у лісі, а жінці дали лише номери, які були записані в їхньому зошиті. Там вони вели шось на кшталт обліку. Чоловіка розшукати вдалося, а свекруху – ні.

У Нацполіції додали, що після експертизи люди зможуть гідно поховати своїх рідних. А зібрані слідчими докази стануть основою для вироку російським загарбникам.

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