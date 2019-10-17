Підпалені автівки та коктейлі Молотова. Нова хвиля протестів у Каталонії

На справжнє поле битви перетворилися цими днями вулиці Барселони. Демонстранти споруджують барикади, підпалюють автівки і сміттєві баки, в хід пішли коктейлі Молотова, феєрверками обстріляли поліцейський гелікоптер. Місцевим правоохоронцям приборкати хвилю протестів не вдалося, вони відмовилися жорстко розігнати співвітчизників. Тому Мадрид направив до регіону двісті спецпризначенців. Ті одразу почали стріляти гумовими кулями.

Протести спалахнули на початку тижня, після оголошення вироків дев’ятьом чиновникам Каталонії – за організацію незаконного референдуму про незалежність регіону. Каталонців обурили такі тривалі тюремні терміни, аж до 13 років ув’язнення. Назвали таке рішення політично вмотивованим. Мадрид переконує, політики тут немає, лише вимоги законів.

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Каталонці відреагували багатотисячними протестами, взялися все трощити. Уже постраждали понад триста людей. Очільник Каталонії засудив погроми. Закликав мирно відстоювати свої права. І при цьому оголосив підготовку до нового етапу боротьби. Навесні наступного року планує провести новий референдум. Хоче, щоб до 2021 року Каталонія таки здобула незалежність.

Каталонія спробувала вийти зі складу королівства 1 жовтня 2017 року. Провели голосування. Тоді на дільниці прийшли 40% виборців. Більшість з них проголосувала за відокремлення. Мадрид задіяв спеціальну статтю конституції, яка дозволила обмежити автономію регіону. Тепер іспанська влада звинуватила каталонських лідерів у спробі приховати своє недолуге керівництво за димовою завісою протестів. Попередили – на підбурювання до сепаратизму реагуватимуть жорстко.

До слова, у Барселоні відбулися масові зіткнення під час протестів – 37 постраждалих.

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