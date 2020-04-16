Після карантину українців чекають тотальні розпродажі в магазинах одягу

Українців після карантину чекають тотальні розпродажі. Коли відкриють торговельні центри, на вішаках вже буде літнє вбрання. А от весняні колекції продаватимуть, як прогнозують маркетологи, зі знижками до 90%.

Особливо щедрими на акції будуть ті, хто не продавав в інтернеті. Наразі ж продавці одягу та взуття змагаються за клієнта саме у мережі. Пропонують швидку доставку, карантинні розпродажі, привозять речі на таксі. Розуміють – не час бути скупим продавцем.

Як працює система – дивіться у сюжеті Наталі Луценко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як в Італії жінка сходила в магазин 11 разів за день і отримала штраф у €280.

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