Після карантину українців чекають тотальні розпродажі в магазинах одягу
Українців після карантину чекають тотальні розпродажі. Коли відкриють торговельні центри, на вішаках вже буде літнє вбрання. А от весняні колекції продаватимуть, як прогнозують маркетологи, зі знижками до 90%.
Особливо щедрими на акції будуть ті, хто не продавав в інтернеті. Наразі ж продавці одягу та взуття змагаються за клієнта саме у мережі. Пропонують швидку доставку, карантинні розпродажі, привозять речі на таксі. Розуміють – не час бути скупим продавцем.
Як працює система – дивіться у сюжеті Наталі Луценко.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як в Італії жінка сходила в магазин 11 разів за день і отримала штраф у €280.
2020-04-16
Теги: Інтернет-магазини, Магазини, ОдягЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.