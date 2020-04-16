Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Після карантину українців чекають тотальні розпродажі в магазинах одягу

Українців після карантину чекають тотальні розпродажі. Коли відкриють торговельні центри, на вішаках вже буде літнє вбрання. А от весняні колекції продаватимуть, як прогнозують маркетологи, зі знижками до 90%.

Особливо щедрими на акції будуть ті, хто не продавав в інтернеті. Наразі ж продавці одягу та взуття змагаються за клієнта саме у мережі. Пропонують швидку доставку, карантинні розпродажі, привозять речі на таксі. Розуміють – не час бути скупим продавцем.

Як працює система – дивіться у сюжеті Наталі Луценко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як в Італії жінка сходила в магазин 11 разів за день і отримала штраф у €280.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кабмін зобов’язав магазини видавати маски відвідувачам: чи можливі зловживання
Кабмін зобов’язав магазини видавати маски відвідувачам: чи можливі зловживання
Термопот: для чого потрібен та як вибрати
Термопот: для чого потрібен та як вибрати
Meest відкрив понад 3 тис. вакансій у зв’язку з ростом об’ємів поштових відправлень
Meest відкрив понад 3 тис. вакансій у зв’язку з ростом об’ємів поштових відправлень
У Чернігові швейна фабрика виробляє захисний одяг для медиків
У Чернігові швейна фабрика виробляє захисний одяг для медиків
Супермаркети Сільпо і Novus скорочують графік роботи
Супермаркети Сільпо і Novus скорочують графік роботи
Не ображайте споживача. Права покупця, або як повернути неякісне
Не ображайте споживача. Права покупця, або як повернути неякісне
Безпечні покупки в інтернеті: як не віддати шахраям гроші
Безпечні покупки в інтернеті: як не віддати шахраям гроші
Який коньяк б’є рекорди за кількістю повторних купівель
Який коньяк б’є рекорди за кількістю повторних купівель

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка