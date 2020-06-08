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Півроку без зарплати: хлібокомбінат на Тернопільщині на межі банкрутства

На Тернопільщині державний хлібокомбінат не платить працівникам з грудня. Керівництво пообіцяло провести скорочення і тоді знайти гроші на виплати. Проте людей звільнили, а зарплат досі немає. Відстоювати справедливість працівники пішли до суду.

10 червня мають скоротити ще понад двадцять працівників. Без згоди профспілки. Це незаконно, переконані люди. Вони зверталися в обласний відділ праці та прокуратуру. Там нічим не зарадили.

Зарплату не платять, бо млин півроку не працює, пояснює директор Денис Мартиненко. Його призначили в січні. Відтоді триває скорочення не тільки працівників, а й витрат. Каже, державне підприємство доводили до банкрутства, аби перепродати своїм. Таким чином, компанія завдала державі 10 млн грн збитків.

Проблема із зарплатами не лише в Чорткові. У луцькому відділенні працівникам боргують з вересня.  Державний млин не може конкурувати з приватними, адже більшість із них працює за готівку і в тіні. А це зовсім інші витрати на виробництво, соціальні гарантії працівникам і розрахунки із замовниками.

Місцеві чиновники нарікають, що роботу комбінату скорочують, і немає надходжень у бюджет. Натомість виводити з тіні підприємства, де досі офіційно працюють одиниці, не поспішають.

Проблеми не лише у цій сфері. Психіатрична лікарня на Львівщині на межі виживання. Тут на одну людину на день на харчування ледве знаходять 12 гривень, а має бути 200. Пацієнти з січня не куштували м’яса та риби,а хліб доводиться брати у борг.

Оскільки 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи, то фінансування лікарні, як і інших медустанов, здійснює Національна служба здоров’я. Хоча у лікарні майже 200 хворих – це люди, яких має фінансувати місто, оскільки вони попадають в категорію соціально захищених державою.

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