Понад 100 млн євро і санкції проти Росії. Результати саміту Україна – ЄС

ЄС виділяє Україні понад 100 млн євро допомоги на реформи та розвиток Приазов’я. Також обіцяє продовжувати санкції проти Росії. Це основні результати саміту Україна – ЄС. Європейські лідери приїхали в Київ перед завершенням своєї каденції.

У європейських гостей було певне дежавю. Зранку – традиційна зустріч із п’ятим президентом Петром Порошенком. Потім – розмови про економіку із прем’єром Володимиром Гройсманом, вдень – тривалі переговори за зачиненими дверима із новим президентом Володимиром Зеленським. Із ним багато жартують. Та за посмішками – цілком серйозна розмова.

Для Брюсселя важливо, аби Київ продовжив реформи. Для Києва – аби Брюссель їх підтримав, а ще – не скасовував санкцій проти Росії. Володимир Зеленський каже, що він розуміє, що європейці втрачають гроші. Та Україна втрачає значно більше – території, спокій і людей.

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Президент Єврокомісії був на Донбасі напередодні. Разом із Володимиром Зеленським інспектували хід розведення військ. Та як тільки виїхали – наші позиції обстріляли 18 разів, – каже прем’єр Володимир Гройсман. За 5 років жертв рахуємо тисячами.

Зеленський вірить, що миру за допомогою санкцій, а ще перемовин у різних форматах, вдасться досягти за рік. Не виключає, що стільки ж Україні вистачить, аби вона стала повноцінним членом ЄС.

Також президент пообіцяв європейцям боротися із корупцією. Не виключає: невдовзі Україна проситиме в Євросоюзу екстрадиції топ-корупціонерів, які втекли за кордон. Щоправда, не уточнює, кого має на увазі. Брюссель готовий виділити під спеціальні програми 10 млн євро.

Європа переконує, що лишатиметься на боці України. Щоправда, політики, які прибули до Києва, визнають: їхня каденція невдовзі завершується. Тому розслаблятися Києву не можна.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що прес-служба Гройсмана пояснила, чому Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт з ЄС.

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