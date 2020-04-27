Поступове послаблення обмежень: як Європа буде виходити з карантину

Кількість жителів планети, які заразилися коронавірусом, наближається до трьох мільйонів. Жертвами недуги вже стали 206 544 людини. Вилікувалися набагато більше – практично 866 тис. Попри боротьбу з пандемією, західні країни розробляють плани виходу з економічної кризи. А деякі вже з цього тижня почнуть їх реалізацію, поступово послабляючи карантинні заходи.

В Італії дозволять поїздки всередині країни між окремими регіонами, відвідувати парки та скасують заборону на відвідування похоронів. З 18 травня відкриють музеї і головні історичні пам’ятки. А з 1 червня запрацюють бари та ресторани. Готуються відкрити заклади громадського харчування і в Іспанії. Задля безпеки там спорудять прозорі перегородки між столиками. Докладніше у сюжеті Оксани Лотоцької.

Нагадаємо, губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що у штаті тестуватимуть на коронавірус прямо в аптеках.

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