На території Луганської області зафіксовано 146 пожеж у 32 населених пунктах, внаслідок яких вже загинули дев’ятеро людей.

Через пожежі, які спалахнули 30 вересня, перекрито рух до Станиці Луганської.

Де горить і хто гасить

Станом на 14.00 на території Луганської області триває гасіння масштабних пожеж у лісових масивах: Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районах.

За попередніми оцінками ДСНС орієнтовна площа пожеж становить близько 11 тис. га. Вогнем пошкоджено близько 250 будинків.

До ліквідації пожеж залучено 1 500 працівників і 120 одиниць техніки ДСНС, зокрема, три літаки АН-32.

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Постраждалі та евакуйовані

Внаслідок масштабних пожеж загинуло дев’ять осіб, 15 жителів госпіталізовані. За фактом загибелі людей поліція відкрила кримінальні справи.

Евакуйовано у зв’язку з небезпекою вогню 120 людей, зокрема, із: сіл Муратове – 35 осіб (розміщено в смт Новоайдар у школі та лікарні), Воронове – 40, Сиротине – 25, Осколонівка – 20.











































Пожежі на Луганщині: що відомо, причини та чи допоможе погода / 11 фотографий

Загрози пожежі

ПрАТ Сєвєродонецьке об’єднання Азот нічого не загрожує в зв’язку з масштабними пожежами в області.

Пожежа не вплинула на роботу основних виробничих цехів підприємства, загрози для населення немає, повідомив глава Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

30 вересня на території Сєверодонецького Азоту загорілася трава, кущі та дерева. Вогонь змогли згасити.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков також заявив про відсутність загрози загоряння лакофарбового і спиртового заводів на Луганщині.

Допомога постраждалим

Кабінет міністрів виділить кошти з резервного фонду державного бюджету для допомоги постраждалим і ліквідації наслідків пожеж у Луганській області, повідомив 1 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, сума збитків ще встановлюється.

В Офісі президента закликали чиновників швидко надати допомогу всім постраждалим від пожеж.

– Це має бути зроблено без зайвої бюрократії і в достатньому обсязі, – сказано в повідомленні ОП.

23 жителям Дворічанського району Харківської області, які постраждали від пожежі на території Дворічанського лісництва, буде виплачено одноразову матеріальна допомога в розмірі 20 тис. грн, повідомили в Харківській облраді.

Зі свого боку голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що український парламент готовий зробити все для подолання наслідків масштабних пожеж.

Причини пожежі

Президент України Володимир Зеленський наказав якомога швидше визначити причини пожежі в Луганській області.

На думку політолога Олега Саакяна, потрібно розглядати кілька версій пожежі на Луганщині, зокрема, диверсію з боку бойовиків.

– Оскільки осередок розташований близько до лінії фронту і на тих територіях, де раніше вже велися бойові дії, – сказав він.

Ще одна версія, яку варто відпрацьовувати – дестабілізація ситуації перед виборами, додав політолог.

Також вогонь міг спалахнути у зв’язку з природними факторами, не виключає Саакян.

Прогноз погоди

Очікується, що ситуація буде залишатися складною щонайменше добу, зважаючи на негативний прогноз метеорологічної обстановки, зокрема відсутність опадів та сильні пориви вітру до 20 м/с.