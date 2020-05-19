Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Працюють і вдень, і вночі: ворог продовжує укріплювати позиції на передовій

Зранку 19 травня проросійські бойовики гатили з мінометів по позиціях українських бійців неподалік Оріхового та Новотошківського. Загалом, випустили 30 мін 82-го та 22 міни 120-го калібру. Вдаються й до провокацій. Зокрема, намагаються  виманити на відкритий вогонь важкі кулемети.

Висота одна з головних переваг наших бійців на цих позиціях. Тож коли противник  наближається  українські вояки змушені його відтісняти назад.

На позиціях українських військових, що розташовані на луганському напрямку, вдень почути ворожі постріли можна рідко, а от ввечері противник активізовується і починає гатити, як правило, із забороненого озброєння.

Та ще більшої активізації терористів українські армійці очікують згодом. Адже по той бік лінії фронту російські найманці взялись укріплювати свої позиції. Як працюють чутно і вдень, і вночі. Докладніше – у сюжеті Костянтина Мельникова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Донбасі під час навчань загинуло двоє військових.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зухвало підходять до позицій ЗСУ: як українські бійці відганяють ворога на передовій
Зухвало підходять до позицій ЗСУ: як українські бійці відганяють ворога на передовій
Хитке й оманливе затишшя: ворог на передовій облаштовує свої позиції
Хитке й оманливе затишшя: ворог на передовій облаштовує свої позиції
Після нічних атак, стрілянина не вщухає і вдень: бійці ООС про ситуацію на фронті
Після нічних атак, стрілянина не вщухає і вдень: бійці ООС про ситуацію на фронті
Засідки снайперів та розвідка безпілотниками: як діє ворог на передовій
Засідки снайперів та розвідка безпілотниками: як діє ворог на передовій
Помстилися за смерть бійця: сили ООС знищили машину бойовиків
Помстилися за смерть бійця: сили ООС знищили машину бойовиків
Стрілянина щодня, у будинках розриваються снаряди – мирні жителі про ворога на Донбасі
Стрілянина щодня, у будинках розриваються снаряди – мирні жителі про ворога на Донбасі
Бійцям ООС волонтери передали майже 10 тис. масок, а дипломати переказали частину зарплат
Бійцям ООС волонтери передали майже 10 тис. масок, а дипломати переказали частину зарплат
Працює професійна російська армія – бійці Нацгвардії про ворога на Донбасі
Працює професійна російська армія – бійці Нацгвардії про ворога на Донбасі

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка