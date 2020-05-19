Працюють і вдень, і вночі: ворог продовжує укріплювати позиції на передовій

Зранку 19 травня проросійські бойовики гатили з мінометів по позиціях українських бійців неподалік Оріхового та Новотошківського. Загалом, випустили 30 мін 82-го та 22 міни 120-го калібру. Вдаються й до провокацій. Зокрема, намагаються виманити на відкритий вогонь важкі кулемети.

Висота одна з головних переваг наших бійців на цих позиціях. Тож коли противник наближається українські вояки змушені його відтісняти назад.

На позиціях українських військових, що розташовані на луганському напрямку, вдень почути ворожі постріли можна рідко, а от ввечері противник активізовується і починає гатити, як правило, із забороненого озброєння.

Та ще більшої активізації терористів українські армійці очікують згодом. Адже по той бік лінії фронту російські найманці взялись укріплювати свої позиції. Як працюють чутно і вдень, і вночі. Докладніше – у сюжеті Костянтина Мельникова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Донбасі під час навчань загинуло двоє військових.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.