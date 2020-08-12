Протести після вибуху у Бейруті: люди вимагають відставки президента
У Бейруті не вщухають протести після масштабного вибуху у місцевому порту. Ліванці не заспокоїлися навіть після відставки уряду та прем’єра.
Тепер люди вимагають відставки президента та перезавантаження усієї влади. Ліванці вважають керівників держави відповідальними за те, що сталося у порту.
Протести в Бейруті
У Бейруті спалахнули антиурядові демонстрації через вибух у порту, які переросли в масові заворушення.
Армія стягує в центр Бейрута додаткові сили і бере ситуацію під контроль.
Згідно з даними Червоного хреста, число постраждалих під час зіткнень у Бейруті зросло до 230.
Протестуючі тим часом захопили будівлю Асоціації банків Лівану.
2020-08-12
Теги: Вибух у порту Бейрута, Ліван, Мітинг