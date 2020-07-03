Прийшов штраф – перевірте. Як працюють двійники машин та що робити в разі афери

Вам прийшов лист щастя про порушення правил дорожнього руху? Ретельно перевірте. А чи справді то ваша машина, а не її двійник. Виявляється, є схема, як завозити в Україну євробляхи і не розмитнювати. В базі шукають максимально схоже авто і виготовляють копію номерів і страховку. І от хтось порушує – а вам приходять штрафи. Як не стати жертвою аферистів, і чи легко впіймати двійника.

Зелену Mazda Максим придбав кілька років тому. Їздити намагається дотримуючись усіх правил. Та нещодавно, чоловікові прийшов лист щастя, мовляв, він перевищив швидкість. Наступного дня надійшов ще один лист із сумою штрафу, але у цей день він не користувався машиною.

Не довго думаючи Максим зайшов на сайт, де зареєстровані усі страхові поліси. І побачив, що на його зелену Mazda оформлено дві автоцивілки. Чоловік одразу звернувся до правоохоронців і з’ясував, що він у такій ситуації не сам.

А далі авто подають у розшук. Максимові пощастило, двійника його машини копи знайшли менш ніж за два тижні.

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Ним виявився власник євробляхи, який вирішив зекономити на розмитненні. Схема проста: шахраї шукають у базі машину, максимально схожу на ту, яку ввозять. Підбирають колір, марку і навіть рік випуску. Далі виготовляють копію номерів. Тож навіть зупинивши авто, поліції не легко помітити обман.

Тепер Максим чекає, коли чужі штрафи зникнуть з його електронного кабінету водія. Тим часом правозахисники кажуть – те, що клона знайшли так швидко, радше виняток з правил. Адже правоохоронці мали би самі шукати аферистів.

Відтак, правозахисники радять автовласникам не сподіватися на правоохоронців і самостійно перевіряти кожен лист щастя. Бо двійник може не лише перевищити швидкість але й скоїти ДТП, збити людину. А провина може лягти на власника оригінальної автівки. Коли система відеофіксації порушень запрацює по всій країні – двійників виявлятимуть у рази більше, і боротися з ними буде простіше.

Але брудні афери є на кожному кроці. Нещодавно, у Запоріжжі поліція та прокуратура виявили підпільний сall-центр, який виманював в довірливих українців гроші. Зловмисники з метою заволодіння грошовими коштами, телефонували і представлялись працівниками банківських установ та випитували повну інформацію про реквізити банківської картки: номер, CVV-код, термін дії. При цьому дотримувалися конспірації шляхом укриття своїх номерів телефонів,