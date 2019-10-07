Реформа Держгеокадастру: як уряд пропонує боротися з корупцією у відомстві

Держгеокадастр перетворився на корупційного монстра, але уряд планує замінити його на нову якісну сервісну службу.

На нараді з керівниками геокадстру прем’єр слів не добирав, роботою структури він вкрай не задоволений. Лише торік на обслуговування кадастру витратили понад мільярд гривень, за десятиліття набігли десятки мільярдів, а ладу нема.

Читайте: Зміни у Держгеокадастрі: як побороти корупцію у відомстві

Більшу частину повноважень планують забрати. Право розпоряджатися землями передати громадам. Тоді корупційний монстр має шанс стати якісним сервісом.

Заступник голови Держгеокадастру Олександр Краснолуцький переконаний, що конфлікти виникають не через корупцію, а тому, що землі бракує.

Гордість Держгеокадастру – онлайн-карта. Створювати її почали 2013 року, нині вона наповнена на 70%. Експерти кажуть, що це хороший показник, стовідсоткового наповнення ніде в Європі нема.

Однак і з картою теж є проблеми, не завжди земля на мапі відповідає ситуації на місцевості. Наприклад, ветеранам АТО виділили ділянки на болоті і смітнику. Пояснили у відомстві це викривленням земної поверхні.

Наступного року планують зробити нові фото місцевостей, оновити і доповнити дані. Адже люди отримали землю ще до появи онлайн-карти, багато координат не точні.

А ще цей реєстр не корелюється з іншими, а їх усіх з десяток, тож мета нової влади їх об’єднати. На всі ці реформи уряд дав лише рік, до початку запуску ринку землі.

Нагадаємо, всі рішення, які прийматиме Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру публікуватимуться на сайті.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.