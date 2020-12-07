На Львівщині вчителька кілька разів вдарила учня: поліція проводить перевірку

Правоохоронці виявили у соцмережах відео, на якому вчителька однієї зі шкіл Жовківського району Львівської області кілька разів вдарила учня.

Це сталося на очах інших школярів.

Співробітники ювенальної превенції та слідчі встановили, що подія сталася 3 грудня під час перевірки у 6 класі середньої загальноосвітньої школи.

Вони також встановили особи вчительки та 11-річного учня з відео.

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Водночас батьки хлопчика не зверталися із заявою до поліції.

Нині правоохоронці опитують усіх учасників та очевидців побиття у присутності батьків та психолога.

Булінг в садку

У Полтавській області виховательку звинуватили у цькуванні 3-річного хлопчика.

Такий висновок правоохоронці зробили, коли переглянули відео, де вихователька кричить на дитину за те, що вона повільно одягається.