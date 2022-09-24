Лубінець: Жоден із полонених не бачив представників Червоного Хреста – це порушення

Вересень, 24 в 13:14

Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свої зобов’язання щодо зустрічей із військовополоненими та контролем за їх утриманням, заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

– Жоден із військовополонених, яких ми звільнили, не бачив представника Міжнародного комітету Червоного Хреста. Це порушення. На мій погляд, це невиконання мандата МКЧХ, і ми маємо про це публічно говорити, – наголосив він.

Лубінець планує на початку жовтня зустрітися з керівництвом Червоного Хреста в Женеві саме щодо цієї ситуації.

За його словами, представники МКЧХ брали на себе зобов’язання щодо захисників Маріуполя, а їх мандат змушує Росію виконувати Женевські конвенції.

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– Вони були присутні під час виходу з Азовсталі наших героїв у Маріуполі й, відповідно до своїх мандатів, брали на себе зобов’язання це перевіряти, за цим стежити, моніторити цю ситуацію. Але цього взагалі не відбувалося, – зауважив омбудсмен.

21 вересня після довгих переговорів Україні вдалося повернути з полону окупантів 215 захисників, серед яких командири полку Азов, морської піхоти та Нацгвардії, вагітні військовослужбовиці та іноземці.

Україна передала 55 російських військових, а також Віктора Медведчука.