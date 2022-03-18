Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 25 день війни
Вбили Вбили
115 дітей
Поранили Поранили
>140 дітей
Факти / Відео / Україна

Рятують нас навіть під обстрілами: як працює ДСНС під час війни

Оксана Михайлова Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту

Евакуація, розмінування, пожежі – усі ці наслідки Путінської армії лягають на плечі українських рятувальників, які здійснюють по тисячу виїздів щодоби.

На всій території України цілодобово працює 14 тис. пожежників, піротехніків, психологів та медиків ДСНС.

Під обстрілами, з смертельною загрозою для свого життя вони рятують українців. І платять за наш порятунок високу ціну – від початку війни 18 українських рятувальників загинули, 24 поранені, і один в полоні. Російські окупанти захопили капітана Олексія Данченка, який допомагав евакуювати людей із Бучанського району.

– Безумовно, особовий склад налаштований виконувати свої завдання незважаючи на ризики. Всі готові допомагать один одному, допомагать сусіднім гарнізонам і областям, – каже директор Департаменту реагування на НС ДСНС України Володимир Демчук.

Також працівники ДСНС постійно ліквідовують тисячі ворожих мін.

Своїх сил поки вистачає. Є гарячі точки, де допомагають рятувальник з інших областей. На Харківщині залучені люди із Дніпропетровської та Полтавської областей. Рятувальники по всій країні готові прийти на допомогу колегам в будь-який момент.

Читайте
Бомбардування школи мистецтв у Маріуполі та розгром ворога у Чорнобаївці: що відбувається на 25-у добу війни в Україні (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Стефанчук просить нардепів світу запровадити безпольотну зону
Стефанчук просить нардепів світу запровадити безпольотну зону
Через війну в Україні загинули 115 дітей, ще понад 140 постраждали – Офіс генпрокурора
Через війну в Україні загинули 115 дітей, ще понад 140 постраждали – Офіс генпрокурора
Росія продовжуватиме атаку на українські міста – Міноборони Великої Британії
Росія продовжуватиме атаку на українські міста – Міноборони Великої Британії
Для евакуації населення 20 березня працюватимуть нові гуманітарні коридори – Верещук
Для евакуації населення 20 березня працюватимуть нові гуманітарні коридори – Верещук
Росія силоміць депортує українців з Маріуполя та забирає у них паспорти
Росія силоміць депортує українців з Маріуполя та забирає у них паспорти
У Харкові внаслідок ворожих обстрілів загинув 9-річних хлопчик
У Харкові внаслідок ворожих обстрілів загинув 9-річних хлопчик
Бомбардування школи мистецтв у Маріуполі та розгром ворога у Чорнобаївці: що відбувається на 25-у добу війни в Україні (онлайн)
Бомбардування школи мистецтв у Маріуполі та розгром ворога у Чорнобаївці: що відбувається на 25-у добу війни в Україні (онлайн)
Росіяни скинули бомби на школу мистецтв у Маріуполі
Росіяни скинули бомби на школу мистецтв у Маріуполі
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка