Рятують нас навіть під обстрілами: як працює ДСНС під час війни

Евакуація, розмінування, пожежі – усі ці наслідки Путінської армії лягають на плечі українських рятувальників, які здійснюють по тисячу виїздів щодоби.

На всій території України цілодобово працює 14 тис. пожежників, піротехніків, психологів та медиків ДСНС.

Під обстрілами, з смертельною загрозою для свого життя вони рятують українців. І платять за наш порятунок високу ціну – від початку війни 18 українських рятувальників загинули, 24 поранені, і один в полоні. Російські окупанти захопили капітана Олексія Данченка, який допомагав евакуювати людей із Бучанського району.

– Безумовно, особовий склад налаштований виконувати свої завдання незважаючи на ризики. Всі готові допомагать один одному, допомагать сусіднім гарнізонам і областям, – каже директор Департаменту реагування на НС ДСНС України Володимир Демчук.

Також працівники ДСНС постійно ліквідовують тисячі ворожих мін.

Своїх сил поки вистачає. Є гарячі точки, де допомагають рятувальник з інших областей. На Харківщині залучені люди із Дніпропетровської та Полтавської областей. Рятувальники по всій країні готові прийти на допомогу колегам в будь-який момент.

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