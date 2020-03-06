Шаленими темпами спустошують ліс: чи законно вирубують віковічні дуби на Волині

На Волині люди протестують проти вирубування лісів. Жителі села Башлики звинувачують лісівників у тому, що вони шаленими темпами спустошують насадження. Під сокиру йдуть сосни і дуби.

Натомість лісівники усі звинувачення спростовують, мовляв, мають на це всі потрібні документи. А ще й наповнюють місцевий бюджет. А вирізані ділянки засадять молодими саджанцями.

Та попри це, люди заявили: якщо рубатимуть так і далі, то жодної машини з деревом звідти не випустять, бо зовсім скоро замість густих лісів на Волині залишаться одні пеньки. Докладніше – у сюжеті Катерини Курбанової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Київщині можуть вирубати Біличанський ліс.

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