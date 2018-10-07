У Черкасах горів міський зоопарк. Частину вихованців довелося випустити на волю, аби запобігти їх загибелі.

– Загоряння сталося у павільйоні дрібних птахів та мавп. Через щільне розташування споруд, вогонь загрожував також вольєру з леопардами. На час прибуття на місце пожежі першого пожежного розрахунку, вогнем був охоплений дах павільйону, в якому були розташовані вольєри для утримання дрібних птахів і мавп, – розповіли у прес-службі ДСНС у Черкаській області.

За словами доглядачів, кілька десятків цінних птахів вдалось врятувати, але частину птахів, що знаходилися у безпосередній близькості від вогню, аби вони не загинули, довелось випустити.

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О 10.04 рятувальники ліквідували пожежу та запобігли її поширенню далі. Причина загоряння встановлюється.



























Частину вихованців довелося випустити на волю: у Черкасах горів зоопарк / 14 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що на Новопечерських Липках у центрі Києва сталася пожежа.

Фото та відео: ДСНС у Черкаській області.