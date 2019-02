Мавпи проживали у зоопарку у Белфасті, що у Північній Ірландії, з якого і вирішили втекти.

Вони зламали гілку на дереві і використали її в якості сходів. Співробітники зоопарку припустили, що гілка була вже пошкоджена вітром, тому тваринам і вдалося її зламати.

The moment some chimps at #BelfastZoo escaped from their enclosure, using broken branches after #StormErik pic.twitter.com/LvplO6hrcu

Відео опублікували Catherine Tinley.

Одна з мавп прогулялася по доріжці, де ходять відвідувачі. Решта сиділа на стіні вольєра. Однак коли мавпи вдосталь нагулялись по території зоопарку, вони самостійно повернулися у вольєр.

Video captures Chimps walking freely around Belfast Zoo after escaping over their wall on Saturday afternoon.

All the Chimpanzees have been accounted for and are back in their enclosure.

Chantelle Baxter pic.twitter.com/ehxSUq8Dr2

— Stuart Robinson (@stuartrobinson1) 9 февраля 2019 г.