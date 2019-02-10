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Підставили гілку і вибралися: мавпи у зоопарку влаштували втечу

У Північній Ірландії мавпи вигадали хитрий план втечі із зоопарку.

Підставили гілку і вибралися: мавпи у зоопарку влаштували втечу

Мавпи проживали у зоопарку у Белфасті, що у Північній Ірландії, з якого і вирішили втекти.

Вони зламали гілку на дереві і використали її в якості сходів. Співробітники зоопарку припустили, що гілка була вже пошкоджена вітром, тому тваринам і вдалося її зламати.

Відео опублікували Catherine Tinley.

Одна з мавп прогулялася по доріжці, де ходять відвідувачі. Решта сиділа на стіні вольєра. Однак коли мавпи вдосталь нагулялись по території зоопарку, вони самостійно повернулися у вольєр.

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До речі, в Окаяма (Японія) гігантська черепаха втекла із зоопарку. Тварину знайшли у 140 метрах від нього цілою і неушкодженою.

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