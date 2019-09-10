У зоні проведення ООС бойовики 13 разів порушували режим припинення вогню.
Минулої доби через обстріли на Донбасі один український військовослужбовець дістав поранення.
Бойовики обстрілювали позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід зафіксували дев’ять обстрілів: поблизу Водяного, Новотроїцького, Авдіївки, Опитного та Павлополя.
Читайте: Операція імітація. Окупанти будують нові укріплення біля мосту в Станиці Луганській
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ – чотири обстріли: біля Зайцевого, Троїцького та Причепилівки.
До слова, раніше бойовики 11 разів обстріляли українські позиції.
Джерело: ООС
Фото: ООС
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+