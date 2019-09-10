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Факти / Україна

Ситуація на Донбасі: 13 обстрілів і один поранений

У зоні проведення ООС бойовики 13 разів порушували режим припинення вогню.

Ситуація на Донбасі: 13 обстрілів і один поранений

Минулої доби через обстріли на Донбасі один український військовослужбовець дістав поранення.

Бойовики обстрілювали позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід зафіксували дев’ять обстрілів: поблизу Водяного, Новотроїцького, Авдіївки, Опитного та Павлополя.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ – чотири обстріли: біля Зайцевого, Троїцького та Причепилівки.

До слова, раніше бойовики 11 разів обстріляли українські позиції.

Джерело: ООС

Фото: ООС

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