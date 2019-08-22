Став бажаним гостем у Європі: після Франції Путіна прийняли у Фінляндії

Путіна починають знову приймати в Європі. Після зустрічі з президентом Еммануелем Макроном у Франції, господар Кремля завітав до Фінляндії.

Російському лідеру і тут довелося відповідати на незручні питання, зокрема, про нещодавній вибух на російському полігоні.

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Очільник Росії визнав, що це сталося під час випробувань нової зброї, але не схотів говорити якої саме.

Також він ще заявив, що нові російські розробки – це відповідь на військові новинки інших країн. Наміри США розмістити ракети в Польщі та Румунії Москва сприймає як загрозу.

Нагадаємо, від президента Росії Володимира Путіна чекають подальших кроків зі звільнення українських політв’язнів.

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