Київ працюватиме над запуском миротворчої місії ООН, якщо вичерпаються інші варіанти для встановлення миру на Донбасі.

Українська влада розглядає миротворчу місію ООН як план Б, якщо Мінські домовленості не допоможуть закінчити війну на Донбасі.

Про це заявив голова МЗС України Вадим Пристайко. За його словами, ООН не зможе встановити мир на Донбасі, але може підтримати, якщо його буде досягнуто.

– Це наступний етап, якщо Мінські домовленості не спрацюють. Пам’ятайте, що операції з підтримання миру в Мінських домовленостях не було.

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Пристайко підкреслив, що нині є прогрес у виконанні Мінських домовленостей.

– Ви бачите, певний результат є. Обмін відбувся. Хоч і не всі поки, але ми працюємо над цим.

Нагадаємо, Пристайко заявив, що скасувати блокаду на Донбасі можна за умови повернення Україні її підприємств.