Зеленський: Якщо буде стіна з Донбасом – ми втратимо цю територію

Побудова стіни з тимчасово окупованим Донбасом не розглядається в Офісі президента України.

Президент України Володимир Зеленський не підтримує побудову стіни на лінії розмежування, де відбувається війна на Донбасі.

– Для мене особисто це не варіант (побудова стіни. – Ред.). П’ять років чекати, стріляти, втрачати українців – ми не будемо чекати.

Якщо буде стіна – ми втратимо цю територію. Ми проробляли ці варіанти. Якщо буде стіна — ми повинні зробити усі умови, щоб ті українців переїхали до нас. Тому, якщо буде стіна – це буде не інша держава, а буде інша місцевість, де будуть жити бойовики.