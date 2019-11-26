Національний інститут раку, який мав допомагати людям з онкохворобами, замість лікування наживався на своїх пацієнтах. Лікарі брали з пацієнтів гроші за ліки, які вже купила держава і для хворих вони мали бути безкоштовними.

Коли людина має онкологічне захворювання, то вона готова віддати за порятунок останнє. Саме на цьому цинічно і грали деякі медики Національного інституту раку. З хворого на четверту стадію раку чоловіка лікар вимагав гроші за препарати, які насправді, мали надходити пацієнтам безкоштовно, оскільки були закуплені для лікарні за державні гроші.

Хворому на рак легень Олександру препарат не допоміг, йому навіть стало гірше. Як з’ясувалося пізніше, у інших пацієнтів все було так само.

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Олександр не став мовчати і написав заяву до поліції. Розпочате розслідування виявило факти, які не вкладають у голові. Ті, хто мав рятувати життя, торгували порятунком.

Схема, схоже була поставлена на конвеєр. Пацієнтам пропонували купити ліки, які вже купила держава. А отримані гроші ділили між собою лікарі. Поліція підозрює, що за безкоштовні ліки медики вимагали з хворих від 3 до 70 тис. грн.

Окрім того, діяла ще й схема так званих відкатів. Тобто переможці тендерів на поставку обладнання та медикаментів повинні були віддавати в кишеню посадовцям до 20% від вартості поставки.

У вересні чотирьох співробітників Інституту раку відсторонили від роботи на час розслідування. Утім відсторонений головний лікар запевняє, що про тендери і лікарські схеми нічого не знав. Після такого розголосу Міністерство охорони здоров’я запустило масштабний аудит національного інституту.

За цим медичним скандалом стоїть проблема куди глибша. На медицину в Україні держава виділяє копійки, тож усі соцмережі та ЗМІ майорять оголошеннями про збір коштів. Важкохворих людей у нас рятують усім світом.

Чи вилікують тебе, залежить тільки від твого гаманця. При цьому хірурги які тут працюють, роблять операції світового рівня на зарплату у 9 тис. грн.

Залишаючи медицину на голодному пайку створюється штучно поле для корупції. Коли пацієнти у постійному страху, що ліків не вистачить, а лікарі у пошуку заробітку, десятки досвідчених онкологів просто полишають Україну.

Та клятву Гіппократа українська реальність аж ніяк не відміняє. І ті пацієнти, що насмілилися піти до поліції і підняти болючу тему лікарських поборів кажуть, що посадити недобросовісних ескулапів для них не головне. Вони хочуть зрушити систему.

Поки МОЗ заходився реформувати інститут і обіцяє, що лікування онкохворих залишиться безкоштовним.

Можливо, зрушити проблему зможе наступний етап медичної реформи. Коли гроші з казни почнуть виділятися не на інститут чи лікарню в цілому, а на кожного персонального пацієнта.

Нагадаємо, першу в Україні трансплантацію нирки у районній лікарні успішно провели у Ковелі.