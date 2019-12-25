Стріляють з підствольних та протитанкових гранатометів: активізація ворога біля Авдіївки

На позиціях біля Авдіївки ситуація стабільна. Противник постійно дає про себе знати.

Воги – постріл осколковий гранатометний. Це 40-міліметрові гранати, які випускають бойовики з підствольного гранатомета на максимальній відстані 400 метрів. Так тривало і всю ніч з 24 на 25 грудня – противник монотонно випускав по українських позиціях по 2-3 гранати.

Розліт осколків такої чвертькілограмової гранати – 10 метрів, однак таке залізяччя має і вбивчу силу, особливо коли воги бойовики випускають з неба. Тобто, кріплять то безпілотників, підлітають до позиції і атакують.

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Коли бойовики починають гатити вже реактивними гранатами з протитанкових гранатометів – без відповіді ворожий вогонь залишати не можна. Головне – вчасно засікти ворожого стрільця, не дати йому відійти.

Загалом, військові помітили активізацію окупантів на підступах до Авдіївки. Припускають, що із можливою ротацією противника на передовій, ті проводять розвідку боєм.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як ЗСУ рятуються від снайперів на передовій.

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