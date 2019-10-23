Супутниковий інтернет Starlink частково покриває Україну
Забезпечити швидкісним інтернетом весь світ через космос – можливо. Мільйонер і винахідник Ілон Маск надіслав повідомлення у Twitter через перший компонент мережі Starlink.
Компанія SpaceX, якою володіє Маск, вивела у космос 12 тис. малогабаритних супутників. Вони, немов ретранслятори Wi-Fi сигналу, здатні забезпечувати жителів землі над-швидкісним інтернетом.
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Частково Starlink покриває і Україну. У майбутньому SpaceX планує запустити 42 тис. апаратів і тоді всесвітня павутина буде доступною з будь-якої точки землі.
До слова, у Німеччині протестували аеротаксі Lilium.
2019-10-23
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