У Німеччині протестували аеротаксі Lilium

Стартап має назву Lilium. Пристрій повністю електричний, розрахований на 5 місць.

Розганяється до 100 кілометрів за годину. Розробники тестували літаюче авто різноманітними складними маневрами. У літака навіть штучно вимикали двигун, утім, пристрій без ускладнень сів на землю.

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Lilium – перший у світі електро-літак, який злітає і йде на посадку абсолютно вертикально. За проектом німців – аеротаксі може пролетіти на повному підзаряді всіх акумуляторів 300 км.

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