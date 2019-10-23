У Німеччині протестували аеротаксі Lilium
Стартап має назву Lilium. Пристрій повністю електричний, розрахований на 5 місць.
Розганяється до 100 кілометрів за годину. Розробники тестували літаюче авто різноманітними складними маневрами. У літака навіть штучно вимикали двигун, утім, пристрій без ускладнень сів на землю.
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Lilium – перший у світі електро-літак, який злітає і йде на посадку абсолютно вертикально. За проектом німців – аеротаксі може пролетіти на повному підзаряді всіх акумуляторів 300 км.
До слова, BMW представила перший в історії 2-Series Gran Coupe. Це 4-дверний спортивний седан доповнив лінійку баварського виробника.
2019-10-23
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