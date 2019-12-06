Святковий випуск і зіркові гості: що приготували глядачам актори Дизель шоу

Гучними оплесками вітали артистів Дизель студіо у Харкові. І така зустріч – де б вони не виступали. Адже 5 років поспіль актори найпопулярнішого гумористичного шоу жартують так, що сміється вся країна.

Буденні теми: домашні проблеми, непорозуміння в сім’ї та клубні знайомства, черги у магазинах, ціни, комуналка, корупція – усе на сцені майстерно висміюють дизелі.

Дуже порадувало Дизель Шоу глядачів і кількістю сатиричних номерів на актуальні теми сьогодення. Допомагали їм їхні ж діти.

Тисячі вивчених аркушів сценарію з номерами нової програми, постійні гастролі Україною. За кожним веселим номером – важка праця цілого колективу.

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Акторка дизель шоу Вікторія Булітко майже 4 місяці поєднувала своє життя з танцями. Вони скінчилися, але Булітко обіцяє запалити ще не раз.

Улюбленець мільйонів Олександр Пономарьов під час шоу заспіває не лише прем’єрну пісню, але і запасається емоціями на цілий рік.

На сцені комедійного проекту буде також і всесвітньо відомий богатир Василь Вірастюк. А шанувальники популярного серіалу Пес побачать свого улюбленця. Нову програму Дизель шоу представить 6 грудня о 20:10. До того ж, народні улюбленці готують феєричний святковий випуск, що вийде на телеекрани у новорічну ніч.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Дизель шоу спростували фейк про продаж проекту.

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