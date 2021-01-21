PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Шварценеггер закликав вакцинуватися від Covid-19 цитатою з Термінатора

Актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер вакцинувався від коронавірусу та поділився відео у соцмережах.

Вакцину Шварценеггер отримав, не покидаючи пасажирське сидіння свого авто. Після уколу Арнольд Шварценеггер завершив ролик культовою фразою із фільму Термітанор – Поїдьте зі мною, якщо хочете жити.

Потім актор подякував медсестрі, після чого на камеру звернувся до своїх шанувальників.

– Гаразд, я щойно отримав свою вакцину, і я б рекомендував її всім і кожному. Я ніколи не був щасливішим, стоячи у черзі.

Відео Шварценеггера, який вакцинується, швидко стало вірусним та набрало понад 1,3 млн переглядів.

Конгресмен захворів на Covid-19 після щеплення

На початку січня в США після вакцинації на коронавірус захворів Кевін Брейді – конгресмен від Республіканської партії.

Напередодні Нового року його перевірили на коронавірус, і результат виявився негативним, однак наступний тест засвідчив наявність вірусу в організмі політика.

Кевіна Брейді вакцинували препаратом Pfizer.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка