Шварценеггер закликав вакцинуватися від Covid-19 цитатою з Термінатора

Актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер вакцинувався від коронавірусу та поділився відео у соцмережах.

Вакцину Шварценеггер отримав, не покидаючи пасажирське сидіння свого авто. Після уколу Арнольд Шварценеггер завершив ролик культовою фразою із фільму Термітанор – Поїдьте зі мною, якщо хочете жити.

Потім актор подякував медсестрі, після чого на камеру звернувся до своїх шанувальників.

Відео Шварценеггера, який вакцинується, швидко стало вірусним та набрало понад 1,3 млн переглядів.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm

— Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021