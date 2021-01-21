Шварценеггер закликав вакцинуватися від Covid-19 цитатою з Термінатора

Актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер вакцинувався від коронавірусу та поділився відео у соцмережах.

Вакцину Шварценеггер отримав, не покидаючи пасажирське сидіння свого авто. Після уколу Арнольд Шварценеггер завершив ролик культовою фразою із фільму Термітанор – Поїдьте зі мною, якщо хочете жити.

Потім актор подякував медсестрі, після чого на камеру звернувся до своїх шанувальників.

– Гаразд, я щойно отримав свою вакцину, і я б рекомендував її всім і кожному. Я ніколи не був щасливішим, стоячи у черзі.

Відео Шварценеггера, який вакцинується, швидко стало вірусним та набрало понад 1,3 млн переглядів.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm — Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021

Конгресмен захворів на Covid-19 після щеплення

На початку січня в США після вакцинації на коронавірус захворів Кевін Брейді – конгресмен від Республіканської партії.

Напередодні Нового року його перевірили на коронавірус, і результат виявився негативним, однак наступний тест засвідчив наявність вірусу в організмі політика.

Кевіна Брейді вакцинували препаратом Pfizer.