Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість одноразових грошових виплат кожному мешканцю Гренландії у межах від $10 тис. до $100 тис. з метою стимулювати відокремлення острова від Данії та приєднання до Сполучених Штатів.

Про це 9 січня повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела в Білому домі.

Ідея виплат гренландцям: що обговорюють у США

За інформацією Reuters, відповідну ідею обговорюють радники президента США як один із можливих інструментів посилення американського контролю над Гренландією.

Конкретні механізми реалізації та терміни можливих виплат наразі не визначені.

Йдеться про одноразову фінансову компенсацію кожному мешканцю острова, населення якого становить близько 57 тис. осіб.

У матеріалі зазначено, що цей сценарій розглядають як фактичний варіант “викупу” Гренландії, попри неодноразові заяви влади Данії та уряду Гренландії в Нууку про те, що острів не продається.

Питання контролю над Гренландією є частиною ширшого набору сценаріїв, які обговорюють у Білому домі, включно з економічними угодами та навіть силовими варіантами.

За даними Reuters, після недавніх дій США щодо венесуельського лідера Ніколаса Мадуро окремі радники Трампа активніше просувають ідею використання цього імпульсу для реалізації інших геополітичних цілей адміністрації.

Раніше адміністрація президента США активізувала обговорення варіантів посилення впливу на Гренландію після поновлення вимоги взяти острів під контроль.

За даними Bloomberg, американські чиновники зосередилися на ділових та економічних угодах, які могли б забезпечити США більшу присутність на острові.

Йдеться, зокрема, про проєкти з видобутку рідкісноземельних мінералів, гідроелектростанції та інші інфраструктурні ініціативи.

Водночас більш радикальні ідеї політичного зближення або зміни статусу Гренландії не отримали підтримки ані з боку уряду острова, ані з боку Данії, яка зберігає суверенітет над територією.

У Білому домі також не відкидали варіант купівлі острова, про що заявляла речниця адміністрації Керолайн Левітт.

Водночас високопосадовці США та республіканці в Конгресі заперечують підготовку військової операції щодо Гренландії, наголошуючи на перевазі переговорів і угод.