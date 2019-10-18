TruCam на дорогах: наскільки законний та скільки порушників сплатили штрафи

Минув рік, як на дороги України повернувся TruCam – це прилад, що лазером вимірює швидкість руху машини і фіксує на відео. Копи звітують про його результативність: уже покарали 300 тис. порушників.

За офіційними даними, щотри години в ДТП гине українець. І якщо у світі найпоширеніша причина аварій – кермування напідпитку, то в нас – це перевищення швидкості.

На найнебезпечніших ділянках українських доріг працює понад сотня радарів TruCam. В середньому, один патрульний фіксує за день щонайменше 3 десятки порушень швидкісного режиму.

Багато водіїв сумніваються у правильності і легітимності їхньої роботи. Але поліцейські стверджують: пристрій не плутає швидкості сусідніх автівок і встигає ловити порушника камерою на великій відстані. Знищити або відредагувати відео – не можна. Перед точками з TruCam є попереджувальні знаки, а самі копи не ховаються у кущах із камерами. До того ж помічають: аварійність на ділянках із TruCam впала.

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Та дедалі більше водіїв оскаржують такі штрафи: низка судів визнали, що показники TruCam – не доказ перевищення швидкості. Та й, мовляв, на прилади немає сертифікатів. У поліції закиди про відсутність документів спростовують. Низка ж судів ухвалювали і протилежні рішення, де визнали TruCam законним. Тож судова практика – не є однозначною.

І противники, і прихильники системи сходяться в одному: альтернативою стала б не ручна, а автоматична фіксація порушень на дорогах. Обіцяна вже багато років і досі не впроваджена. Вже закупили 20 спецпристроїв. Вони будуть схожі на шпаківні: фіксуватимуть номер порушника і надсилатимуть йому штраф. П’ять із них – тестують. У поліції запевняють: система майже готова. Проте точних термінів, коли вона запрацює, не називають.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як ловлять порушників ПДР і чи можна стерти дані з камер.

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