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Факти / Надзвичайні події

Масове отруєння дітей у Хмельницькому – у лікарні 24 малюка

До інфекційної лікарні у Хмельницькому з ознаками отруєння госпіталізовано 24 дитини віком до року.

Немовля

В інфекційній лікарні Хмельницького з попереднім діагнозом гастроентероколіт перебуває 24 малюка.

З’ясувалося, що 15 дітей вживали продукцію з молочної кухні Хмельницької міської дитячої лікарні, у 12 – підтвердили ротавірус.

При цьому 5 дітей побували у реанімації.

– Сьогодні були взяті проби молочки та проведені змиви. Результати покажуть, чи продукція нашої кухні стала причиною отруєння дітей. Наразі ми припинили видавати продукцію, – розповіла головний лікар міської дитячої лікарні Наталія Зимак-Закутня.

Вона також пообіцяла, що повернуть кошти, сплачені за продукцію молочної кухні.

Читайте: У дитсадку Хмельниччини сталося масове отруєння дітей

Раніше Факти ICTV писали про отруєння дітей у дитсадку Тернополя.

Джерело: ye.ua

Фото: Pixabay

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