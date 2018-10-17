PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL / Поцупив пиво і 30 хвилин кликав на допомогу - невдала крадіжка в Одесі/

Поцупив пиво і 30 хвилин кликав на допомогу – невдала крадіжка в Одесі

В Одесі поліція затримала чоловіка, який застряг на паркані після крадіжки двох пляшок пива.

Чоловік на паркані

В Одесі поліція затримала чоловіка, який вкрав дві пляшки пива, але застряг на паркані догори ногами, повідомляє Думская.

Чоловік проник в магазин і вкрав дві пляшки пива. У спробі втекти, він вирішив перелізти через огорожу, але повис вниз головою.

Він кликав на допомогу приблизно 30 хвилин, доки крики не почули власники магазину, які викликали поліцію.

Поліцейські, які прибули на місце події, зняли злочинця з паркану. Господар магазину вирішив не писати заяву, оскільки вважає, що порушник провчив себе сам, а пиво було простроченим.

Читайте: У Таїланді ув’язнені кайданах втекли з суду і викрали авто

До слова, у місті Колчестер (Велика Британія) в будинку для літніх людей оголені офіціанти влаштували вечірку.

Фото: Думская

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Лікарня
В Одесі школяр потрапив до лікарні після побиття однолітками
Шедеври архітектури в Україні
11 неймовірних шедеврів архітектури України, які варто побачити
В Одесі напали на інкасаторів – є поранені
Влаштувалася касиром: в Одесі дівчина пограбувала банк на 100 тис. грн
Одеський міжнародний аеропорт з новим обличчям
Замах на Михайлика: в Одесі затримали підозрюваних
В Одесі чоловік вистрибнув із 7 поверху і вижив
Складніше, ніж у Каліфорнії: в Одесі провели перші в Україні змагання з серфінгу
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка