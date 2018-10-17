В Одесі поліція затримала чоловіка, який застряг на паркані після крадіжки двох пляшок пива.

В Одесі поліція затримала чоловіка, який вкрав дві пляшки пива, але застряг на паркані догори ногами, повідомляє Думская.

Чоловік проник в магазин і вкрав дві пляшки пива. У спробі втекти, він вирішив перелізти через огорожу, але повис вниз головою.

Він кликав на допомогу приблизно 30 хвилин, доки крики не почули власники магазину, які викликали поліцію.

Поліцейські, які прибули на місце події, зняли злочинця з паркану. Господар магазину вирішив не писати заяву, оскільки вважає, що порушник провчив себе сам, а пиво було простроченим.

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До слова, у місті Колчестер (Велика Британія) в будинку для літніх людей оголені офіціанти влаштували вечірку.

Фото: Думская