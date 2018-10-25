PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL / Клянуся, це не я: зірка серіалу Друзі Девід Швіммер "вкрав" ящик з пивом/

Клянуся, це не я: зірка серіалу Друзі Девід Швіммер “вкрав” ящик з пивом

Актор Девід Швіммер кумедно відреагував на розшук схожого на нього злочинця у Великій Британії.

Актор Девід Швіммер, відомий за роллю Росса Геллера у серіалу Друзі, кумедно відреагував на розшук схожого на нього злодія.

23 жовтня поліція британського міста Блекпул опублікувала фото підозрюваного у крадіжці ящика пива, обличчя якого було дуже схоже на обличчя Швіммера.

Пізніше поліція написала, що перевірила алібі Швіммера – у день скоєння злочину він був у США.

Згодом на розшук злодія відповів і сам Швіммер. На своїй сторінці у Twitter актор оприлюднив відео з продуктового магазину у Нью-Йорку, на якому він несе ящик з пивом точнісінько як схожий на нього злочинець і навіть повторює вираз обличчя свого “двійника”.

Читайте: У Швеції жуйка на концерті спровокувала бійку

– Офіцери, присягаюсь, це не я. Як бачите, я був у Нью-Йорку, – написав Девід Швіммер і побажав поліції Блекпула удачі у розслідуванні.

Нагадаємо, у Росії люди в масках увірвалися в кафе і вкрали 50 кілограмів пельменів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Чоловік вкрав у боса вина на $1,2 млн, здійснив навколосвітню подорож і наклав на себе руки
На перевірку “поліції”: шахрай відбирав у школярів мобільні
Сара Джесіка Паркер
Сару Джесіку Паркер звинуватили у крадіжці прикрас на $70 тис.
Збіднів на $2 млн: в іспанському готелі обікрали виконавця пісні Despacito
Як не стати жертвою грабіжника у торговому центрі
З собору в Швеції вкрали безцінні корони
Не на ту натрапив! Жінка ледь не влаштувала самосуд над крадієм
Що робити, якщо втратив паспорт за кордоном – покрокова інструкція (ІНФОГРАФІКА)
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка