Актор Девід Швіммер, відомий за роллю Росса Геллера у серіалу Друзі, кумедно відреагував на розшук схожого на нього злодія.

23 жовтня поліція британського міста Блекпул опублікувала фото підозрюваного у крадіжці ящика пива, обличчя якого було дуже схоже на обличчя Швіммера.

Пізніше поліція написала, що перевірила алібі Швіммера – у день скоєння злочину він був у США.

Згодом на розшук злодія відповів і сам Швіммер. На своїй сторінці у Twitter актор оприлюднив відео з продуктового магазину у Нью-Йорку, на якому він несе ящик з пивом точнісінько як схожий на нього злочинець і навіть повторює вираз обличчя свого “двійника”.

Officers, I swear it wasn’t me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR

— schwim (@DavidSchwimmer) 24 октября 2018 г.