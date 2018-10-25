Актор Девід Швіммер кумедно відреагував на розшук схожого на нього злочинця у Великій Британії.
Актор Девід Швіммер, відомий за роллю Росса Геллера у серіалу Друзі, кумедно відреагував на розшук схожого на нього злодія.
23 жовтня поліція британського міста Блекпул опублікувала фото підозрюваного у крадіжці ящика пива, обличчя якого було дуже схоже на обличчя Швіммера.
Пізніше поліція написала, що перевірила алібі Швіммера – у день скоєння злочину він був у США.
Згодом на розшук злодія відповів і сам Швіммер. На своїй сторінці у Twitter актор оприлюднив відео з продуктового магазину у Нью-Йорку, на якому він несе ящик з пивом точнісінько як схожий на нього злочинець і навіть повторює вираз обличчя свого “двійника”.
Officers, I swear it wasn’t me.
As you can see, I was in New York.
To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR
— schwim (@DavidSchwimmer) 24 октября 2018 г.
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– Офіцери, присягаюсь, це не я. Як бачите, я був у Нью-Йорку, – написав Девід Швіммер і побажав поліції Блекпула удачі у розслідуванні.
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